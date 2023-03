Ucraina, attacco russo a Zaporizhzhia

di Rita Milione

Nella notte è stato deliberatamente colpito un condominio, tre piani sono completamente distrutti, civili sono morti. L’amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia ha riferito che a colpire l’edificio è stato probabilmente un missile russo S-300. La first lady ucraina Olena Zelenska ha commentato su Twitter l’attacco notturno russo con missili a Zaporizhzhia: “La città resiste coraggiosamente, (l’esercito russo) per rappresaglia attacca i civili. Nella notte è stato deliberatamente colpito un condominio, tre piani sono completamente distrutti, civili sono morti. Continuiamo a cercare sotto le macerie. Condoglianze alle vittime. Non perdoneremo“.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito su Telegram l’attacco notturno dell’esercito russo a Zaporizhzhia come un “atto di terrore”. “Questo Stato terrorista (la Russia) vuole trasformare ogni giorno in un giorno di terrore per il popolo ucraino. Ma il male non prevarrà nella nostra terra. Cacceremo tutti gli occupanti e dovranno rispondere di tutto”, ha aggiunto Zelensky su Telegram, spiegando che le operazioni di soccorso continuano.

“È terrore deliberato. Nikopol e altre comunità nella regione di Dnipropetrovsk, Zaporizhia, Kherson e la sua regione, la parte in prima linea del Donbass, Kharkov e la sua regione, le province di Sumi e Chernigov soffrono di questi attacchi”, ha aggiunto il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky.