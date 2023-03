Salerno, lavori in corso per la ripavimentazione

di Sara Ianniello

Slittano nuovamente i lavori di ripavimentazione del corso Vittorio Emanuele di Salerno. I cantieri sarebbero dovuti iniziare lo scorso mese.

Come riportato anche da Salernonotizie, I lavori voluti dal Comune, prima programmati a metà febbraio e poi in un secondo momento a inizio marzo, rischiano di partire non prima di qualche settimana o anche di un mese.

La motivazione ,alla base di questa problematica, si riconduce ad una mancanza di materia prima. La ditta, che ha apposto la firma sul contratto per il restyling del corso, sarebbe in attesa del materiale specificato all’interno del capitolato d’appalto.

Le mattonelle in questione sono pezzi particolari nel processo di ripavimentazione. Quest’ultime dovranno essere omogenee, rispettare gli standard e dovranno avere tutte uguale spessore, seguendo le dimensioni della parte di viale già ripristinato.