Maltempo nel Salernitano: disagi in strada

di Rita Milione

Inizio settimana molto particolare in provincia di Salerno dal punto di vista del meteo: anche oggi, lunedì 27 febbraio, prosegue l’ondata di maltempo nel Salernitano. Dopo le ore 11 – come riporta Salernonotizie – si è abbattuta un’autentica grandinata che ha colpito anche il tratto autostradale della Napoli-Salerno, in direzione Sud.

A causa del fenomeno metereologico ha subito dei rallentamenti anche la circolazione veicolare all’altezza dello svincolo di Vietri sul Mare.