Pellezzano, visite senologiche gratuite per la prevenzione

di Sara Ianniello

Pellezzano aderisce al progetto “insieme per la vita” ed offre visite senologiche gratuite per prevenire alle malattie. Venerdì 10 Marzo 2023, alle ore 17.00, presso il Centro Polifunzionale “Giovani Più” in via Eroi di Nassiriya adiacente alla Villa Comunale della frazione Coperchia di Pellezzano, si terrà la giornata “Insieme per la Vita”. Questa iniziativa è volta alle consulenze, all’alimentazione e prevenzione medica con visite senologiche gratuite a cura del dott. Carlo Iannace (senologo) e del dott. Marco Preziuso (biologo nutrizionista).

Il Sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, ha ringraziato l’Associazione “Noi in Rosa aps” per aver organizzato, in collaborazione con il Comune, questa giornata importante. Si ricorda che è obbligatoria la prenotazione per coloro che intenderanno sottoporsi a visita telefonando al numero 392 530 4970. Segreteria: dal Lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Portare gli ultimi esami eseguiti se disponibili. Le visite saranno eseguite in ordine di arrivo.