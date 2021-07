Allo stadio Olimpico di Roma, Ucraina-Inghilterra si affrontano per l’ultimo quarto di finale di Euro2020. Le probabili formazioni

Un posto per Wembley: Ucraina-Inghilterra si affrontano per i quarti di finale di Euro2020. Una sfida inedita in una fase finale del campionato europeo. La vincente di questa sfida si ritroverà di fronte una tra Danimarca e Repubblica Ceca, che scenderanno in campo prima di questo match, alle ore 18 a Baku.

Percorso quasi netto per i ragazzi di Southgate che hanno ottenuto 3 vittorie ed un pareggio fin qui, senza subire gol ed eliminando la Germania agli ottavi di finale, sconfiggendola per 2-0 con le reti di Sterling e Kane. I Three Lions sono l’unica nazionale a non aver subito alcun gol nelle 4 partite giocate. Di fronte ci sarà la selezione ucraina di Andriy Shevchenko “ripescata” come migliore terza e che vuole cercare un’altra impresa dopo l’exploit al 121′ contro la Svezia con la rete di Dovbyk che ha permesso all’Ucraina di giocarsi un posto tra le migliori 4 d’Europa. Fischio d’inizio del match fissato alle ore 21 agli ordini del signor Felix Brych. La partita sarà trasmessa in chiaro su Rai 1 e sul satellite attraverso i canali Sky Sport e Sky Calcio.

Le probabili formazioni

Ucraina (5-3-2): Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko, Zinchenko; Sydorchuk, Stepanenko, Shaparenko; Yarmolenko, Yaremchuk. Allenatore: Shevchenko.

Inghilterra (4-2-3-1) Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Foden, Mount, Sterling; Kane. Allenatore: Southgate.