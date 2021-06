A Wembley l’Inghilterra batte 2-0 la Germania e stacca il biglietto per i quarti di finale. In due giorni, tornano a casa francesi e tedeschi

Dopo la Francia, anche la Germania saluta in anticipo Euro 2020. A Wembley i tedeschi cadono 2-0 sotto i colpi dell’Inghilterra di Sterling e Kane, che ai quarti affronterà una tra Svezia e Ucraina.

La partita

Nei primi minuti meglio la Germania, ma dopo aver resistito all’onda d’urto iniziale dei tedeschi, a poco a poco l’Inghilterra comincia a prendere possesso della metà campo avversaria. Il più pericoloso per gli inglesi manco a dirlo è Sterling, che al 16° impegna Neuer con una conclusione a giro dalla distanza respinta in angolo dal portiere tedesco. La squadra di Southgate si rende ancora pericolosa con Maguire, che di testa da buona posizione manda a lato.

Nel finale prova a farsi rivedere in avanti la Germania, ma gli attaccanti messi in campo da Low dialogano poco tra di loro. L’occasione migliore capita sul sinistro di Werner, ma Pickford di salva di piede. L’ultima occasione però è per Kane, che salta Neuer ma viene chiuso dalla difesa prima di riuscire a calciare in porta.

Ad inizio ripresa la Germania va ad un passo dal gol con Havertz, ma Pickford salva l’Inghilterra mandando la palla in angolo. La partita procede a ritmi lenti fino al 75°, quando un traversone di Shaw viene raccolto da Sterling che infila in porta per il gol del vantaggio. La Germania ha subito l’occasione per pareggiare con Muller, che solo davanti a Pickford spedisce clamorosamente a lato.

Scampato il pericolo, l’Inghilterra trova il gol del raddoppio con Kane, che raccoglie un traversone di Grealish e di testa supera Neuer. Finisce 2-0 per l’Inghilterra.

Inghilterra Germania 2-0: risultato e tabellino

MARCATORI: 76′ Sterling, 86′ Kane.

INGHILTERRA (3-4-3): Pickford, Walker, Stones, Maguire; Trippier, Rice (88′ Henderson), Phillips, Shaw; Saka (68′ Grealish), Kane, Sterling. A disposizione: Bellingham, Coady, Foden, James, Johnstone, Mings, Mount, Ramsdale, Rashford, Sancho.. Ct: Southgate.

GERMANIA (3-4-2-1): Neuer, Ginter (88′ Can), Hummels, Rüdiger; Kimmich, Goretzka, Kroos, Gosens (88′ Sane); Havertz, Müller; Werner (68′ Gnabry). A disposizione: Gundogan, Halstenberg, Koch, Leno, Musiala, Neuhaus, Sule, Trapp, Volland. Ct: Low.

ARBITRO: Makkelie (NED).

AMMONITI: Rice, Ginter, Phillips, Gosens, Maguire.