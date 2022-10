Ucraina, fonti NATO: “Putin prepara un attacco nucleare”

Il presidente dell’Ucraina Zelensky ha firmato un decreto che impedisce di trattare con Putin. Il presidente russo sta preparando un attacco

La situazione è pronta nuovamente ad esplodere. Secondo il quotidiano britannico Times, infatti, Vladimir Putin starebbe preparando le sue forze armate per compiere un test nucleare in Ucraina. La fonte è un’informativa della NATO, che riprende il discorso sul sommergibile Belgorod. I media britannici citano inoltre i movimenti di un treno militare russo della divisione responsabile delle munizioni nucleari, del loro stoccaggio e manutenzione.

Una situazione per nulla facile, in cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato un decreto in cui dichiara formalmente “impossibile” la prospettiva di eventuali colloqui con il leader del Cremlino Vladimir Putin. Sostanzialmente, dall’Ucraina non arriva alcuna possibilità di discussione con la Russia, in un clima che è sempre più da Guerra Fredda. La firma ha ratificato la decisione del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale del 30 settembre che afferma l’impossibilità di condurre negoziati.

A questo punto, l’obiettivo della nazione di Zelensky è quello di rafforzare le difese. Proprio per questo, da Mosca, nelle ultime settimane, sono arrivate richieste da 2 mila militari russi, che hanno chiesto di arrendersi.

“A chiedere di arrendersi non sono solo i soldati che si trovano sul territorio dell’Ucraina da occupanti, ma anche quelli che sono appena stati mobilitati e si trovano ancora sul territorio della Federazione Russa. Le richieste arrivano anche dai loro parenti, o da persone che temono di poter essere mobilitate. In poche settimane abbiamo già ricevuto più di 2 mila richieste di resa.” ha detto Andrey Yusov, rappresentante dell’intelligence militare.