Alla “Dacia Arena”, Udinese-Bologna si affrontano nella 35.ma giornata di Serie A: squadre ormai salve ma con l’obiettivo di migliorare lo score. Le probabili formazioni

Udinese-Bologna è il secondo anticipo del sabato di Serie A: si scende in campo per la trentacinquesima giornata in una sfida che ha poco da dire per quanto riguarda la classifica, visto che entrambe le compagini hanno il margine necessario per stare tranquille. Pertanto sarà una partita che può promettere gol e buone giocate. Fischio d’inizio alla “Dacia Arena” fissato alle ore 15.

QUI UDINESE – Ritorna la formazione ‘tipo’ per Gotti con il rientro di Musso dalla squalifica e l’argentino difenderà i pali. In difesa ci sarà Bonifazi a completare il pacchetto arretrato con Becao e Nuytinck mentre sulle fasce agiranno gli ormai collaudati Molina e Stryger Larsen. Linea mediana che vedrà Walace tra De Paul ed Arslan mentre Pereyra agirà alle spalle dell’unica punta che sarà Okaka, anche in virtù delle non perfette condizioni di Llorente.

QUI BOLOGNA – Mihajlovic ha intenzione di presentare la migliore formazione possibile e soprattutto votata all’attacco. Infatti a centrocampo potrebbe arretrare Soriano in coppia con Schouten per permettere a Vignato (tre assist nell’ultimo match) di agire alle spalle di Palacio (reduce dalla tripletta contro la Fiorentina) ed ai lati Skov Olsen e Barrow. In difesa si rivede Dijks che completerà la linea a quattro. Ma occhio alle sorprese: Miha ha in programma di far esordire Urbanski (classe 2004) e Amey (classe 2005).

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Larsen; Pereyra; Okaka. – All.: Gotti

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Soriano; Skov Olsen, Vignato, Barrow; Palacio. – All.: Mihajlovic.