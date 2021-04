Alla Dacia Arena scontro salvezza decisivo per i sardi. Udinese orfana di De Paul, Gotti cambia tutto in attacco e lancia il tandem Okaka-Nestorovski

Udinese-Cagliari è uno degli scontri salvezza della 32^ giornata di Serie A. Questa sera alle 20:45, alla Dacia Arena i friulani ospiteranno un Cagliari con il coltello tra i denti, che dopo la rocambolesca vittoria contro il Parma è in cerca di altri punti decisivi per continuare a sperare nella salvezza.

QUI UDINESE – Gotti deve fare i conti con un assenza pesantissima, ovvero quel Rodrigo De paul che in questa stagione ha inciso più che mai nel rendimento dei bianconeri. Il centrocampista argentino sarà sostituito da Arslan al suo posto nel ruolo di mezzala a destra potrebbe agire Arslan. Walace potrebbe essere confermato come regista mentre Pereyra sulla sinistra. Sulle fasce Stryger Larsen a destra, mentre sulla sinistra è ballottaggio Zeegelaar-Molina. In attacco pronta la coppia Nestorovski-Okaka è favorita su Forestieri e Llorente.

QUI CAGLIARI – Semplici recupera il capitano dei sardi Ceppitelli che andrà a sostituire Rugani nel trio difensivo con Godin e Carboni. Non disponibile Cragno, ancora positivo al tampone dopo essersi contagiato in Nazionale: tra i pali di nuovo il giovane Vicario. A centrocampo possibile avanzamento di Nainggolan sulla trequarti insieme a Joao Pedro. Linea mediana composta allora da Nandez e Lykogiannis sulle fasce mentre in mezzo spazio a Marin e Duncan. In attacco Pavoletti è in ballotaggio con Cerri e Simeone.

Dove vedere il match

Udinese-Cagliari sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky. La gara sarà visibile sul canale Sky Sport. In streaming su Now Tv e Sky Go.

Le probabili formazioni di Udinese-Cagliari

Udinese (3-5-2): Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, Arslan, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Nestorovski, Okaka. All. – Gotti

Cagliari (3-4-2-1): Vicario; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Duncan, Lykogiannis; Nainggolan, Joao Pedro; Pavoletti. All. Semplici