Udinese-Napoli si sfidano nell’anticipo del 15° turno della Serie A. Lasagna e Callejon ancora esclusi; le probabili formazioni del match

Alla Dacia Arena, Udinese-Napoli si sfidano nell’anticipo del 15° turno della Serie A. Si affrontano due squadre in piena emergenza. I friulani non vincono dal 3 novembre, e nell’ultima giornata sono usciti con le ossa rotte dal match contro la Lazio. In Classifica i bianconeri si trovano al 16° posto con 14 punti.

Gli azzurri non vincono addirittura dal 19 ottobre, e nelle ultime sei giornate hanno raccolto soltanto 3 punti. Nell’ultimo turno il Napoli è stato sconfitto in casa dal Bologna, ed in Classifica si trova al 7° posto con 20 punti.

Le probabili formazioni di Udinese-Napoli