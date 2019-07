Arrivata finalmente l’ufficialità del trasferimento di Eljif Elmas al Napoli: 16 milioni più bonus la cifra spesa dal club azzurro

Arriva direttamente dal sito ufficiale del Fenerbahce la conferma dell’affare: il club turco ha reso noto l’accordo per la cessione del talento macedone Eljif Elmas al Napoli.

Il centrocampo di Ancelotti si arricchisce così di un rinforzo importante che numericamente sostituisce il partente Rog, già sbarcato in Sardegna alla corte di Maran.

16 milioni più bonus la cifra sborsata dal club azzurro per il centrocampista macedone di origine turca: duttilità tattica e tecnica sopraffina le caratteristiche che hanno convinto Giuntoli a investire una cifra importante per il classe ’99 del Fenerbahce.

Secondo le ultime indiscrezioni il giocatore dovrebbe raggiungere i compagni nel ritiro di Dimaro già in serata, dopo aver svolto le visite mediche di rito e firmato il contratto che lo legherà al club di De Laurentiis.

Ecco il comunicato del club turco:

“Il club ha raggiunto un accordo con il Napoli per il trasferimento del calciatore Elmas. Il giocatore andrà in Italia e dopo aver completato le relative procedure firmerà per la sua nuova squadra. Ringraziamo Eljif per il contributo dato alla squadra”.

Nell’attesa che la telenovela James Rodriguez raggiunga una conclusione, Ancelotti si regala un nuovo importante diamante da far splendere.