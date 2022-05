Un posto al Sole anticipazioni: cosa accadrà nella puntata di oggi?

Nuovo appuntamento settimanale con la soap opera napoletana, Un posto al Sole, ormai sempre più vicina al raggiungere il traguardo delle seimila puntate. Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di oggi, che andrà in onda questa sera su Rai3 alle 20:45.

Come abbiamo visto nel corso delle precedenti puntate, Chiara Petrone ha deciso che era finalmente giunto il momento di rivelare di essere stata la responsabile dell’incidente che ha provocato la morte di sua padre. Le anticipazioni della puntata di oggi di Un posto al Sole rivelano che la stampa non darà un attimo di tregua alla ragazza, in modo da sapere tutti i retroscena dell’accaduto e cosa avverrà al Gruppo Petrone. L’intera situazione avrà subito forti ripercussioni non solo su Chiara, ma anche su Marina decisa a supportarla ora più che mai. Tutto ciò darà il via a una serie di accadimenti concatenati l’uno con l’altro, come una sorta di effetto domino.

Infatti, Roberto Ferri sembra di non essere in grado di dimenticare Marina, al punto tale che cederà a tutte le sue richieste. Ad accorgersi di tutta l’intera faccenda sarà Lara, la quale tenterà tutti i modi per non fare naufragare la sua storia con Ferri. Nel frattempo, invece, Marina architetterà un nuovo piano per cercare di sconfiggere la sua rivale e poter raggiungere tutti i suoi obbiettivi. Per questo proposito, infatti, Marina chiederà aiuto a Fabrizio, deluso dalla fine per il suo matrimonio.

Intanto, le anticipazioni di Un posto al Sole rivelano inoltre che vi sarà aria di crisi anche tra Raffaele e Ornella, con quest’ultima sempre più sommersa di lavoro. La ripetuta assenza della donna; nonostante tutti i tentativi di Viola di far conciliare nuovamente i due spingerà Raffaele ad una nuova conoscenza quanto mai inaspettata. Chi sarà? Per scoprirlo non resta che vedere come si evolveranno le vicende dei protagonisti.