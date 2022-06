Un posto al Sole anticipazioni: cosa accadrà nella puntata di oggi?

Un posto al Sole, anticipazioni: ecco ciò che accadrà nella puntata di oggi in onda questa sera su Rai3 alle 20:45

Un posto al Sole, anticipazioni: ecco cosa accadrà nella puntata di oggi, in onda questa sera su Rai3 alle 20:45, della soap più longeva della tv italiana. In particolare, Raffaele è stato costretto a mentire a Diego, per impedire che il ragazzo scoprisse i loschi giri in cui il Giordano si è cacciato. La bugia appena detta però scatenerà nel ragazzo il desiderio di aiutare suo padre e Ornella a salvare il loro matrimonio. Convinto che l’amato genitore si sia allontanato da sua moglie e che abbia preso una sbandata per un’altra donna, Elvira, Diego cercherà di riavvicinare i due.

La pace a casa Giordano-Bruni-Nicotera sembra ormai un retaggio del passato. Il blitz di Eugenio, contro il clan Argento, ha scatenato l’ira di Valsano e Raffaele ne sta pagando le conseguenze. Il Nicotera dovrà prendere delle difficili decisioni, dopo aver ricevuto una lettera da parte di Tregara. A dover decidere sul da farsi sarà anche Niko. Eugenio gli porterà la missiva del boss e il Poggi dovrà scegliere se informare Clara delle parole di suo padre o se tenerla completamente all’oscuro. Cosa decideranno di fare?

Riccardo ha deciso di vendere la proprietà di famiglia per dimostrare a Rossella di essere pronto a chiudere con il passato. La sua scelta però avrà delle ripercussioni sia su Virginia che su Rossella. La bella Graziani non sembra per nulla pronta a dare una seconda possibilità all’uomo che le ha spezzato il cuore e la ragazza si sfogherà con sua madre Silvia, tornata da Bari giusto in tempo per darle una mano. Intanto Guido sorprenderà Mariella e Samuel mezzi nudi. Cosa sta succedendo?

