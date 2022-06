Un posto al sole anticipazioni: ecco cosa succederà oggi 30 giugno

Oggi, giovedì 30 giugno 2022, a partire dalle 20:45 su Rai3, come di consueto, andrà in onda una nuova puntata della famosissima soap napoletana “Un posto al sole“. Siete pronti a scoprire cosa succederà oggi?

Un posto al sole – anticipazioni 30 giugno

Nella puntata di oggi assisteremo ai piani di fuga di Chiara (Alessandra Masi) decisa a portare a compimento la sua pericolosa missione. Per farlo, però, occorre l’aiuto di Nunzio (Vladimir Randazzo): cosa deciderà di fare?

Per il piccolo Jimmy (Gennaro De Simone) sta per arrivare un imprevisto. Infatti, convinto di poter trovare da solo Cristina (Camilla Cossu), finisce per perdersi in un quartiere sconosciuto. Tra Clara (Imma Pirone) e Alberto (Maurizio Aiello) sembra esserci un momento di vicinanza, mentre per Speranza (Mariasole Di Maio) e Samuel (Samuele Cavallo) non ci sarà nulla da fare, perché la discussione nata dopo l’arrivo a sorpresa di Espedito ancora non si è spenta.

Mariella (Antonella Prisco) cercherà di calmare le acque: cosa si inventerà? Non ci resta che scoprirlo questa sera su Rai3 a partire dalle 20:45