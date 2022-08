Un posto al Sole anticipazioni: la puntata del 1 Agosto

Dopo aver superato il traguardo delle 6000 puntate per cui è andato in onda un episodio speciale, Un Posto al Sole continua con la sua abituale programmazione settimanale. Scopriamo quindi tutte le anticipazioni riguardo alla puntata che andrà in onda questa sera alle 20:45 su Rai3.

Nonostante gli innumerevoli tentativi, Ornella si mostra molto titubante nel cedere ai tentativi di riconquista di Raffaele. La donna ha infatti scoperto del tradimento di Giordano con Elvira, ed è decisa a non perdonagli nulla. Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che, per tutta risposta, Raffaele si butterà di getto in un’altra idea con cui spera di poter riconquistare ancora una volta Ornella: una cena romantica. Ma, ovviamente, le cose non saranno così semplici.

Altri tentativi di conquista saranno attuati anche da Peppe nei riguardi di Giulia. I due infatti si incontreranno al parco, dove entrambi avevano portato i loro cani a fare una passeggiata. Ma anche in questo caso, la delusione per Peppe sarà amara, visto che Giulia lo allontana ogni volta.

Sempre secondo le anticipazioni di Un posto al Sole, vi sarà uno scontro anche tra le gemelle Manuela e Micaela. A quanto pare, la prima scoprirà del tentativo di Micaela di fuggire insieme a un fotografo olandese conosciuto da poco. Fatto che farà infuriare tantissimo Manuela, considerando che sia Niko che Jimmy si erano abituati alla presenza della sorella. Eppure, Micaela sembra che abbia in mente di allontanarsi definitivamente da Napoli. Ma non scoprire come andrà a finire, non resta che aspettare le nuove puntate di Un posto al Sole.