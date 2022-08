Calciomercato Inter, Lazaro lascia ancora una volta Milano

Aveva quasi illuso in questa fase di pre campionato. Sembrava avesse finalmente trovato spazio in rosa, magari riuscendo a ritagliarsi un suo piccolo spazio nelle idee di Inzaghi. La partenza di Perisic aveva mischiato le carte, ma alla fine non è stato così, ancora una volta. Anche questa stagione Valentino Lazaro lascia l’Inter, nuovamente in prestito. Questa volta però la meta dell’austriaco resta in Serie A, a Torino sponda granata. Dopo la furente lite tra Juric e Vagnati, la società torinese ha deciso di accontentare le richieste del proprio allenatore, regalandogli l’esterno richiesto da egli stesso. Il calciomercato dell’Inter potrebbe ripartire con l’uscita dell’esterno mancino.

A causa dei problemi fisici riscontrati da Robin Gosens durante la preparazione atletica, Valentino Lazaro ha collezionato molto minutaggio nelle ultime amichevoli. Ciò nonostante il calciomercato dell’Inter non poteva non considerare una sua potenziale vendita. La formula scelta con il Torino infatti prevede un prestito con diritto di riscatto, fissato tra i 5 e i 6 mln. Dopo le esperienze al Newcastle, Borussia Monchengladbach e Benfica, l’avventura con i colori granata potrebbe essere l’occasione giusta per far esplodere definitivamente l’austriaco. Ricordiamo che l’esterno può giocare su entrambe le fasce ed ha ancora soltanto 26 anni.