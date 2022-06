Un posto al Sole anticipazioni: la puntata del 6 Giugno

Inizia una nuova settimana in compagnia delle nuove puntate di Un posto al Sole, la soap opera napoletana in onda ogni sera dal lunedì al venerdì su Rai3 alle 20:45. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni della puntata di oggi.

Secondo quanto rivelano le anticipazioni di Un posto al Sole, il clan Argento, o almeno coloro che sono rimasti alla guida di Lello Valsano, ha deciso di vendicarsi contro Eugenio. Il primo a finire sotto le loro grinfie sarà però Raffaele. Sebbene il ragazzo sia terrorizzato dall’intera situazione, decide comunque di non dire niente a nessuno, né a Eugenio né tantomeno a Ornella e Viola. Nonostante ciò, le due donne inizieranno a notare lo strano comportamento di Raffaele. Lui continuerà comunque a negare tutto, fino a quando non prende la decisione di affrontare i membri del clan da solo.

Nel mentre proseguono anche le vicende sentimentali di Lara e Roberto. Se quest’ultimo ha infatti deciso di fare quello che riteneva la cosa più giusta e occuparsi del bambino in arrivo, la Martinelli mette subito chiaro che non comunque intenzione di scendere a compromessi. Stando alle anticipazioni di Un posto al sole, la tensione tra i due peggiorerà ancora di più con l’arrivo di Cristina. Infatti, la figlia di Roberto farà ben capire di non gradire molto la presenza di Lara.

Ma non solo la coppia sarà sconvolta dall’arrivo di Cristina. A rimanere maggiormente turbato sarà Jimmy, il quale si ritrova ad avere a che fare ancora una volta con il suo primo amore, da cui non è stato corrisposto. Che possa verificarsi una nuova possibilità per i due?