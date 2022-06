In Italia aumento numero di fumatori. I dati che preoccupano

Secondo i dati raccolti dall’ISS è in aumento il numero dei fumatori in Italia, forse a conferma del fatto che i nuovi prodotti sul mercato, che si propongono come una valida alternativa al tabacco tradizionale non hanno avuto l’effetto di reale deterrente sul vizio del fumo.

Secondo le stime, chi attualmente fa uso delle cosiddette e-cig, sono persone per il 2,8% che non facevano alcun uso di tabacco, mentre l’81,9% usa anche le tradizionali sigarette oltre quelle a tabacco riscaldato. I dati rilevano ancora un trend più generale cioè che mentre nel 2017-2019 si era percepito un calo delle fumatrici, questo trend non è stato confermato nel 2022. Chi attualmente poi fuma sigarette a tabacco riscaldato in Italia è pari al 3,3% della popolazione, il triplo rispetto all’ 1,1% del 2019. Il 36,6 % dei fumatori di e-cig ritiene persino che queste nuove sigarette possano essere meno dannose delle tradizionali.

Il Presidente dell’ISS sostiene che siano necessarie campagne per realizzare efficaci azioni di prevenzione a partire dai più giovani, per poter assicurare una vita più lunga, qualitativamente migliore e con meno disabilità. Mentre l’OMS dal lato suo critica l’operato delle industrie del tabacco, che tentano di far apparire quest’ultima come un’industria ecosostenibile, che tenta di migliorare la propria reputazione e quella dei suoi prodotti, dal momento in cui si promette un’impatto ambientale minore del tabacco, dalla sua produzione alla distribuzione.

Altro dato preoccupante è quello della diminuzione dei centri antifumo, arrivati ad un numero di 223 rispetto ai 268 del 2021. Ulteriore disparità riguarda poi la distribuzione di tali centri, presenti per il 61% al nord, il 17% al centro e il 22% al sud. Rispetto al segnale lanciato dall’Oms in occasione della giornata mondiale senza tabacco, ISS ha ricordato una delle iniziative messe in campo per combattere il fumo. Tale iniziativa si chiama “Smetto di fumare” una piattaforma che grazie alla geolocalizzazione offre una mappa per poter raggiungere i centri anti-fumo e fornendo indicazioni su come raggiungerli.