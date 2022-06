Un Posto al Sole anticipazioni puntata di oggi, 1 giugno 2022

Un Posto al Sole anticipazioni: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap in onda su Rai 3 alle 20:45

Un Posto al Sole anticipazioni: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap Rai, in onda su Rai 3 alle 20:45. Come di consueto anche stasera, 1 giugno 2022, vedremo un nuovo episodio della storica soap ed ecco cosa succederà. Bianca vivrà momenti molto emozionanti alle prese con la sua prima cotta. E’ arrivato, infatti, in classe un nuovo compagno che farà breccia nel suo cuore e la conoscenza si trasformerà presto in amore. Purtroppo questi dolci sentimenti dovranno presto fare posto di nuovo alla paura. Tornerà purtroppo l’incubo della web challenge e le si prospetterà una nuova sfida da affrontare. Stavolta di cosa si tratterà? Metterà a rischio la vita di qualcuno? O si tirerà finalmente indietro?

Rossella è distrutta e Virginia ne ha approfittato. Le due, infatti, si sono confrontate più volte e sembra proprio che tra loro non ci sia altra strada che l’odio. Ma sono davvero così diverse da non riuscire a trovare un punto in comune? Un evento inaspettato ci aiuterà a capire meglio. La grande tensione che n e deriverà, infatti, le porterà ad avvicinarsi e forse anche a conoscersi meglio.

Il viaggio a Siena è stato illuminante: Cerri ha scoperto che Sarti lo ha tradito. Sasà, quindi, dovrà prendere presto una decisione: perdonare o no il suo amato medico e dargli l’opportunità di rifarsi? Non c’è purtroppo alcuna sicurezza sul destino della coppia, ma sappiamo di certo che Mariella e Guido cercheranno di stargli vicino.

Intanto per rivedere tutti gli episodi su Rai Play, clicca qui.