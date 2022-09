Un Posto al Sole anticipazioni puntata di oggi, 14 settembre 2022

Un Posto al Sole anticipazioni: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap in onda su Rai 3 alle 20:45

Un Posto al Sole anticipazioni: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap Rai, in onda su Rai 3 alle 20:45. Come di consueto anche stasera, 14 settembre 2022, vedremo un nuovo episodio della storica soap ed ecco cosa succederà.

Nunzio è riuscito a trovare Chiara e ha deciso di andare da lei. Il ragazzo è quindi arrivato a Capo Verde, lo stato in cui ha trovato asilo la sua compagna. Una volta là, la Petrone sarà felice di riabbracciare il suo amato ma sarà subito chiaro che per loro le cose non sono destinate ad andare benissimo. Un’ombra proveniente dal passato sembra vegliare su di loro. Quale sarà il loro futuro?

Niko si è rivelato spietato contro Micaela ma la Cirillo, grazie al sostegno delle sue sorelle, è passata al contrattacco. Il Poggi ha deciso di imbarcarsi in una battaglia legale per proteggere suo figlio, ormai sicuro che Micaela farà soffrire un’altra volta il loro bambino. A pagare il prezzo più grande di questa guerra in tribunale, sarà proprio Jimmy. Il bambino affronterà non pochi problemi e finirà per fare i conti con i suoi peggiori incubi. I suoi genitori litigano per lui, ora che Susanna – la persona che gli ha fatto da mamma – non c’è più. Riuscirà a non farsi buttar giù da questa difficile situazione?

La personale guerra che sta portando avanti Speranza, ha trovato in Mariella e Guido un certo seguito. I due hanno creduto subito alla loro nipotina mentre Samuel, non sembra aver tirato fuori gli artigli. Stanco di essere considerato un debole, il giovane chef prenderà una decisione che lascerà Speranza senza parole.

Intanto per rivedere tutti gli episodi su Rai Play, clicca qui.