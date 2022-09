L’avvincente storia di due donne vissute in due epoche diverse: Julia, una donna di 30 anni nella Spagna di oggi, e sua nonna Carmen, che sbarca nella Guinea Equatoriale del 1950, allora una colonia spagnola. Entrambe lotteranno per prendere il controllo del proprio destino. Segui le Anticipazioni della soap di un altro domani su Zon.it.

Anticipazioni Un altro domani: la puntata di oggi 14 Settembre

Nel passato dopo aver licenziato Carmen, Patricia le propone di tornare al suo posto di lavoro, soprattutto grazie anche all’intervento di Angel. Nel presente: Julia è in seria difficoltà, teme di non riuscire a consegnare in tempo tutti i mobili che un negozio di Barcellona le ha ordinato, ma Sergio si offre come “manodopera”.