Il Collegio 2022: ecco gli alunni della classe di questa edizione

Il Collegio 2022: in onda dal prossimo 27 settembre su Rai 2, ecco i nomi degli alunni della classe di questa edizione

Il Collegio riapre i cancelli: dal prossimo 27 settembre 2022 riprenderà infatti con una nuova edizione una delle trasmissioni più seguite di Rai 2. Svelati oggi i nomi di tutti i ragazzi e le ragazze che andranno a sedersi tra i banchi della nota scuola.

Alessia Abruscia, 14enne calabrese che “devo sempre dire quello che penso sennò non mi sento bene con me stessa“. Non studia, è stata anche bocciata e considera i suoi genitori antichi. Da grande vuole fare l’estetista. La mamma “spera che al collegio impari qualche regola“.

Elisa Angius, originaria della Sardegna, 15 anni. Si definisce diffidente e “molti mi dicono che sono antipatica, quello per me non è vero“. Per la mamma è prepotente, ma generosa e leale con le amiche.

Alessandro Bosatelli, 14enne di Brembate (BG) pensa che la maleducazione sia qualcosa di poco originale. Nella sua carriera scolastica ha preso soltanto tre insufficienze, mentre per il resto ha tutti 10. Ha uno stile tutto suo perché “tendo a non seguire le mode, ma a crearle“.

Sofia Brixel, ha 16 anni ed è di Chiavari (GE). Da grande sogna di fare la modella ma, nel caso non dovesse riuscirci, ha un piano b: diventare psicologa. Nel suo passato c’è anche un grande dolore, visto che ha perso sua sorella, scomparsa a soli 18 anni.

Davide Cagnes, ha 17 anni ed è di Montebelluna (TV). Grande seduttore, considera le discoteche la sua seconda casa. Per far colpo sulle ragazze utilizza la musica neomelodica. Sogna di diventare parrucchiere per aprire un salone con la mamma, che già opera nel settore.

Mattia Camorani, 15 anni di Faenza (RA) preferisce la riviera romagnola alla scuola. Ama fare sport, andare a ballare e stare in riva al mare. Trascorre tutto il tempo con gli amici all’insegna del divertimento, riscuotendo un discreto successo con le ragazze. Sogna di diventare un divo del cinema, ma la scuola è per lui una prigione.

Davide Di Franco, sedici anni, originario di Bisceglie (BA). A scuola è nella cerchia dei più bravi, ma fa copiare solo quelli che se lo merita. Seleziona, infatti, i suoi amici; competitivo, sereno e ordinato, ama tantissimo fare gossip. Non sopporta la maleducazione, l’ignoranza e le ingiustizie. Non si separa mai dalla lacca, per curare il suo ciuffo.

Marta Maria Erriquez, 16enne di Venaria Reale (TO), prende “le emozioni e le shakero“, ragione per cui vuole fare la bartender. Non le piace darsi un’etichetta perché “la mia identità di genere è una cosa che sto scoprendo piano piano“. Tutti la chiamano Erri.

Apollinaire Manfredi, ha 15 anni ed è originario del Congo. E’ stato adottato da una coppia di genitori pugliesi all’età di 3 anni; non ha mai conosciuto la sua mamma e il suo papà biologici. Trova impossibile stare sul banco di scuola “perché io devo ballare“. Un problema per lui? Tagliarsi i capelli.

Tommaso Miglietta, 14enne di Lizzanello (LE) dall’animo rocchettaro. Non vuole rinunciare alla sua folta chioma perché “fa di me un personaggio“. Viene da una famiglia di artisti e nel 2014 è stato insignito del titolo di Alfiere della Repubblica per la sua attività da batterista.

Zelda Nobili, 15 anni, nata a Milano ma residente a Trieste con un forte black humor. Sa di essere strana “ma chi se ne frega“. Il suo nome è stato ispirato a quello dell’eroina del videogioco omonimo. E’ appassionata di fumetti e film, non passa molto tempo sui libri ma ama tantissimo la storia.

Alessandro Orlando, 17enne di Torre Annunziata (NA) ha i capelli rossi ed è molto chiacchierone. Non sta fermo per un secondo ed è il casinista della classe. I genitori sperano che le lezione al Collegio possano essergli utili per imparare delle regole. Ha praticato diversi sport: dal basket al nuoto, passando per la pallavolo e il calcio, a cui ora si dedica. Vuole una ragazza con un bel fondoschiena.

Mattia Patané, 16 anni di Riposto (CT), fa il food blogger, è simpatico ed è bravo a scuola. La sua passione per il cibo deriva dal fatto che, in passato, è stato cicciottello, motivo per cui ha deciso di studiarlo approfonditamente. Campione scolastico di scacchi, è anche un poeta e filosofo convinto.

Gabriel Rennis, viene da Ostia, di cui è “Er Mejo“, ed ha 16 anni. Pensa che il gergo romano sia parte della lingua italiana corretta. Fa il linguistico ma non si applica, cosa che fa disperare la madre, insegnante e vicepreside. Calciatore a livello agonistico, sa di piacere alle ragazze.

Samuel Rosica, 14enne di Bitonto (BA), si definisce “un po’ matto” perché fa tante bravate ed è stato sospeso da scuola per via delle 56 note che ha preso. Frequenta l’istituto agrario e vorrebbe diventare un imprenditore dell’olio. Nel tempo libero fa il dj per feste di amici e comunioni.

Priscilla Savoldelli, 15 anni di Gandino (BG) ha un modo di vestire “urban”. I campi da basket sono il suo posto preferito. Batterista, è anche appassionata di canto e musica. Ama uscire con i ragazzi più grandi rispetto ai suoi coetanei. Non a caso, è appassionata di oggetti vintage come francobolli, monete e vecchi motori.

Giada Scognamillo, 17enne di Genova, ha l’aspetto da brava ragazza ma un animo da bad girl. Discute spesso con i suoi genitori ed è stata cacciata di casa dal padre. Fa ginnastica ritmica, che insegna anche alle bambine più piccole. Si annoia continuamente con i suoi fidanzati.

Damiano Severoni, 16 anni di Tivoli, è stato abbandonato dal padre quando ne aveva 4. Per questo, ha vissuto con la madre, la nonna e il fratello maggiore. Il papà è per lui “ciò che un uomo non dovrebbe mai essere“. E’ conosciuto da tutte le vecchiette del paese perché è sempre disponibile a dare loro una mano. (Qui il suo profilo Instagram)

Luna Tota, 15enne di Roma, è decisa e tenace. Vuole diventare Pilota delle Frecce Tricolore. Reputa di avere un fisico perfetto, ed è la principessa di casa (mette una coroncina sia quando vanno a trovarla le amiche, sia se va a ballare). Adora stare al centro dell’attenzione.

Giulia Wnekowicz, 14 anni di Figline Valdarno (FI), si destreggia tra mazzi di carte e cubi di Rubik ma sogna di studiare oncologia pediatrica per salvare delle piccole vite. Parla cinque lingue; ha i bisnonni asiatici, i nonni russi e parenti sparsi in giro per il mondo.

Insomma una classe bella variegata quella de Il Collegio di quest’anno: chissà chi riuscirà a resistere e chi saranno i volti più amati di questa nuova edizione. Intanto per rivedere tutte le puntata delle altre edizioni de Il Collegio, basta collegarsi a Rai Play.