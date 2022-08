Un posto al Sole, chi interpreta il poliziotto Damiano Renda?

Gli è bastata una fugace apparizione per conquistare le milioni di telespettatrici di “Un Posto al Sole”: nella soap italiana più longeva della tv tricolore, ambientata a Napoli, è l’attore Luigi Miele a prestare il volto al fascinoso Damiano Renda, poliziotto della scorta del PM Eugenio Nicotera (Paolo Romano).

Negli istanti immediatamente successivi l’agguato a Viola (Ilenia Lazzarin) e Susanna (Agnese Lorenzini) ad opera del boss Lello Valsano, Renda si è preso cura con tenerezza del piccolo Antonio, figlio di Viola e Nicotera, poi ha promesso al suo capo di profondere il massimo impegno nella cattura di Valsano, ultimo esponente del clan Argento.

E c’è da credergli, visto che le anticipazioni di “Un Posto al Sole” suggeriscono che nelle prossime settimane, Damiano Renda si alleerà con Franco (Peppe Zarbo) e Nunzio (Vladimir Randazzo) per portare avanti sorta di indagine parallela che culmini nella cattura definitiva di Lello Valsano (Gianluca Pugliese).

Nel suo futuro c’è Ricciardi

Come si legge sul suo curriculum (disponibile qui) non è la prima volta che Luigi Miele, visto anche nelle fiction di Raiuno Storia di Nilde e Vivi e Lascia Vivere, fa capolino sul set di “Un Posto al Sole”: i presupposti perchè la sua permanenza a Posilippo questa volta duri un pò di più, però, ci sono tutti. Non fosse altro che per accontentare i commenti entusiastici che ieri sera hanno accompagnato sui social l’esordio di Damiano Renda: “Mica male ‘sto poliziotto Damiano!”, si legge su Twitter all‘hashtag #upas dove diverse telespettatrici mettono giustamente in luce l’avvenenza dell’interprete. Poi l’appello a più voci: “Autori, diamogli una storyline. Subito!”.

In attesa di sapere cosa ne sarà del poliziotto Damiano, Luigi Miele nel corso del nuovo anno sarà tra i protagonisti di un episodio della seconda stagione de “Il Commissario Ricciardi” su Raiuno. Le settimane di lavorazione, al fianco del protagonista Lino Guanciale, trascorse tra Napoli e Taranto, sono state ampiamente documentate da Miele sul suo profilo Instagram ufficiale.