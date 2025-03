Un successo la II edizione del Premio delle Arti “Salvatrice Sciumano”: arte, emozioni e bellezza protagoniste a Baronissi

di Redazione ZON

Baronissi – Un tripudio di emozioni e bellezza ha segnato la seconda edizione del Premio delle Arti “Salvatrice Sciumano”, andata in scena domenica 30 marzo 2025, alle ore 19:30, nell’Aula Consiliare del Comune di Baronissi, gremita in ogni ordine di posto.

Un concorso regionale che celebra le eccellenze artistiche e culturali del territorio, con quattro categorie in gara: miglior libro, miglior fotografia, miglior poesia e miglior pittura. A rendere ancora più speciale la serata, l’assegnazione del 1° Premio “In-segno d’Amore”, riconoscimento riservato a un docente distintosi per il suo straordinario impegno umano ed educativo.

I vincitori della serata

Vincitore premio Poesia:

Paglionico Alessandro “ Il risveglio della Pace” ( Ist. M. Hack – Baronissi)

Menzione speciale Poesia:

Giorgia Mazziotti “La memoria” (Plesso S. Francesco – Baronissi)

Nedka D'Andrea "Il mio futuro" (Plesso S. Francesco – Baronissi)

Vincitore premio Fotografia:

Vincenzo Figliolia “UN CAFFE’ NEL TEMPO” – Salerno

Vincitore premio Libro edito:

Vicente Barra “Mannaggia, poteva essere jazz” – Salerno

Vincitore premio Pittura:

Eugenio Siniscalchi “Meta- Morfosi”– Salerno

1° Premio “In-segno d’Amore”

Il momento più toccante della serata è stato la consegna del 1° Premio “In-segno d’Amore” a Suor Maria Giovanna Falco, premiata “Per l’immenso amore che la docente profonde nella cura dei suoi piccoli discenti, guidata da una duplice spinta: professione e vocazione, che spesso l’hanno portata aa venire incontro anche economicamente alle famiglie meno abbienti. In particolare, è stata particolarmente vicina ad una mamma che ha perso il proprio figlio in giovane età per leucemia”.

A rendere ancora più coinvolgente l’evento, le esibizioni dei cori Junior Chorus, Teen Chorus e Insieme per Caso, diretti dal Maestro Biagio Capacchione.

La presidenza di giuria è stata affidata all’attore e regista Paolo Romano, a garanzia di una selezione di alto livello.

Ancora una volta, l’arte ha trionfato. Tra versi, immagini, colori e musica, Baronissi si è confermata terra fertile di talenti e sensibilità. Una serata che ha ricordato a tutti che, nonostante tutto, nel mondo esiste anche il bello.