Una Vita, 13 aprile 2021: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10.

Ursula è stata mandata via da Acacias dopo che Genoveva l’ha incastrata di fronte a tutti per quanto accaduto ad Augustina. La Dark Lady, però, nonostante le turbe mentali che ormai sono molto frequenti, ha intenzione di vendicarsi e ha un piano contro Genoveva e il suo nuovo alleato Santiago. Farà ritorno nel quartiere e se dovesse riuscire a smascherare la sua accusatrice, le parole di quest’ultima perderebbero di credibilità e il suo nome potrebbe finalmente essere riabilitato. Il suo asso nella manica? Cesar Andrade, l’uomo trafficante di donne che ha tenuto segregata Marcia per mesi. Purtroppo però i vicini del quartiere non sono disposti ad ascoltarla, dopo tutto quello che ha fatto anche in passato a tutta Acacias.

Nel frattempo, un nuovo amore è sbocciato: quello tra Maite e Camino. La bella insegnante d’arte ha confessato i suoi sentimenti alla figlia di Felicia e subito dopo ha deciso di lasciare Acacias. La sua intenzione è infatti quella di allontanarsi dalla donna che le fa battere il cuore, in quanto una loro relazione non sarebbe mai accettata. Le difficoltà che incontrerebbero sarebbero tantissime, ma l’abbandono per la bella Pasamar sarà molto doloroso e nessuno sembrerà rendersi conto del motivo per cui la poverina sia così triste.