Una Vita, 14 giugno 2021: ecco cosa succederà nella puntata di oggi in onda su Canale 5

Una Vita, 14 giugno 2021: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10.

Augustina da anni è al fianco di Felipe, che però ora convive con Genoveva. La fedele domestica sospetta che la donna non sia poi così buona e questi suoi pensieri verranno in qualche modo confermati da una missiva che le arriverà dalla sua defunta “amica” Ursula. La Dicenta, uccisa proprio da Genoveva, ha infatti voluto mettere in guardia Augustina rivelandole tutto: che una volta la Salmeron ha tramato contro di lei, che è una bugiarda manipolatrice e che sarebbe pronta a fare del male, anche a Felipe, se qualcosa non dovesse andare come da lei stabilito. Nonostante Augustina, non si fidasse più molto di Ursula, la donna sente di poter credere a quelle parole scritte di morire.

Ecco perché di fronte a Casilda e Marcia, in soffitta, tra Augustina e Genoveva ci sarà un duro scontro. Prima inizieranno a punzecchiarsi a parole e l’anziana domestica di Felipe non rinuncerà alle parole di Ursula per rispondere a tono. Le cose però in un secondo momento precipiteranno. Dallo scontro verbale passeranno allo scontro fisico e ad avere la paggio sarà Genoveva. La Salmeron si ritroverà riversa a terra dopo una serie di spintoni e successivamente correrà da Felipe per raccontargli quanto accaduto e avere la sua comprensione. Come reagirà l’Alvarez-Hermoso? Sceglierà tra le due donne di casa o cercherà di appianare gli animi? Genoveva dal canto suo, prenderà provvedimenti contro la povera Augustina?