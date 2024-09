“Una vita da social”, la campagna della Polizia Postale contro il cyberbullismo fa tappa a Palermo

di Angela De Angelis

La campagna “Una vita da social”

La campagna “Una vita da social”, promossa dalla Polizia Postale, è arrivata a Palermo per affrontare il tema del cyberbullismo, una problematica sempre più diffusa tra i giovani.

Il progetto educativo itinerante mira a sensibilizzare studenti, docenti e famiglie sui rischi legati all’uso dei social media e alle minacce del web, come truffe online e molestie.

Gli incontri

Gli incontri si svolgono in un truck attrezzato, dove vengono forniti consigli su come navigare in sicurezza e prevenire abusi digitali.

Lo scopo dell’iniziativa “Una vita da social”

L’iniziativa vuole diffondere una maggiore consapevolezza sull’uso responsabile delle tecnologie, sottolineando l’importanza di un comportamento corretto e sicuro in rete. La campagna tocca diverse città italiane, e ha già coinvolto migliaia di studenti e genitori, mostrando dati preoccupanti sull’aumento di episodi di bullismo virtuale.

La Polizia Postale offre inoltre supporto e strumenti per segnalare eventuali abusi, puntando a ridurre i rischi e a proteggere i più giovani dai pericoli nascosti del mondo digitale.