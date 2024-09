Salerno, controlli della municipale in Piazza Amendola e sul lungomare Trieste

di Redazione ZON

Nelle giornate del 21 settembre (festività del Santo Patrono) e di ieri, domenica 22 settembre, il Comando di Polizia Municipale di Salerno ha predisposto, in varie zone della città, mirati posti di controllo auto per la verifica dei documenti dei veicoli e dei loro conducenti.

Nella fattispecie:

fermati 173 veicoli;

elevati 29 verbali ai sensi dell’art. 172 del C.d.S. (mancato uso delle cinture);

elevati 15 verbali ai sensi dell’art. 180 del C.d.S. (possesso dei documenti di circolazione e di guida);

elevati 6 verbali ai sensi dell’art. 173 del C.d.S. (uso cellulari/telefonini durante la guida);

elevati 4 verbali ai sensi dell’art. 180 del C.d.S. (veicolo non presentato alla prescritta revisione);

elevato 1 verbale ai sensi dell’art. 79 del C.d.S. (efficienza dei veicoli);

elevato 1 verbale ai sensi dell’art. 100 del C.d.S. (targa del veicolo);

elevato 1 verbale ai sensi dell’art. 169 del C.d.S. (trasporto di persone e/o animali);

elevato 1 verbale ai sensi dell’art. 169 del C.d.S. (obblighi verso funzionari agenti ufficiali);

elevati 75 verbali per veicoli in sosta irregolare.

In Piazza Amendola, inoltre, gli agenti della Municipale hanno tenuto un presidio fisso per l’intera settimana appena trascorsa, al fine di scongiurare la presenza di parcheggiatori abusivi. Per l’intero periodo di controllo, è stato esiguo il numero dei parcheggiatori che hanno tentato di avvicinarsi alla zona: per loro sono scattate sanzioni e proposte di Daspo.

Infine, sui viali del Lungomare Trieste, sono stati effettuati quattro sequestri di merce venduta senza titolo su suolo pubblico e un sequestro di un carrello equipaggiato per il sostegno della mercanzia.