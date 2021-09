Uomini e Donne, anticipazioni 16 settembre 2021

Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo oggi pomeriggio nel corso della nuova puntata di “Uomini e Donne” su Canale

Giovedì 16 settembre si accende su Canale 5 una nuova settimana in compagnia di “Uomini e Donne”, dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi.

Puntuale alle 14.45, vedremo dunque alternarsi al centro dello studio con le sedie rosse, Dame e Cavalieri del Trono Over e Tronisti e Corteggiatori del Trono Classico.

Oggi probabilmente, vedremo le prime esterne dei nuovi tronisti. Matteo è uscito con una ragazza napoletana ed entrambi sono sembrati abbastanza a loro agio durante l’incontro. Anche Roberta ha iniziato le esterne e si è incontrata con un ragazzo romano come lei che fa lo chef ed è anche un pugile. Anche per loro nessun imbarazzo esagerato.

Non si può dire la stessa cosa di Joele che, nonostante nel video di presentazione sembrasse un ragazzo molto sicuro di se; durante le esterne era così in imbarazzo davanti alle telecamere che ha reso impossibile il montaggio delle uscite e quindi di lui non vedremo nulla.

Intanto in studio e dopo la prima registrazione, alcuni corteggiatori hanno confessato la loro perplessità ad uscire con la tronista Andrea. I ragazzi hanno detto che, nonostante sia una bellissima ragazza, sono bloccati dal suo percorso di cambio del sesso e quindi non se la sentono. Intanto comunque, ieri abbiamo visto che un primo ragazzo ha rotto il ghiaccio ballando con lei.

Per il trono Over vedremo una discussione molto accesa tra Gemma e Armando. Anche se il cavaliere ha sempre cercato di difendere la dama torinese nelle scorse edizioni, probabilmente questa volta qualcosa non gli è proprio piaciuto.