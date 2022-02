Uomini e Donne, anticipazioni 2 Febbraio 2022

Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo oggi pomeriggio nel corso della nuova puntata di “Uomini e Donne” in onda su Canale 5

Si rinnova questo pomeriggio, puntuale alle 14.45 su Canale 5, l’appuntamento quotidiano con “Uomini e Donne”. Il dating-show condotto da Maria De Filippi, nella puntata di oggi concederà ampio spazio al nuovo tronista Luca Salatino: dopo aver ricevuto una segnalazione su Eleonora, il ragazzo ha deciso di portare in esterna la sua corteggiatrice per provare a sciogliere tutti i dubbi.

Luca ha portato in esterna anche Lily, e tra i due potrebbe essersi verificato un avvicinamento molto pericoloso. Sul fronte Trono Over, oggi continueremo a seguire le vicissitudini di Armando Incarnato che, ormai da qualche tempo, fatica a trovare una dama con la quale portare avanti una conoscenza più profonda. Lo stesso non si può dire di Marika che, invece, continua a fare incetta di consensi tra i cavalieri.

La domanda che preme sul petto dei telespettatori di “Uomini e Donne”, specie quelli appassionati alle vicende del Trono Over, è tuttavia solo una: come vanno le cose tra Alessandro e Pinuccia? I due continuano ad essere soltanto amici, come lui tiene continuamente a specificare, o c’è spazio per una relazione che vada oltre la reciproca stima, come invece auspica lei? L’impressione, e anche un pò la speranza, è che oggi ne sapremo di più.