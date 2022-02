Casi di Covid a scuola: oggi le nuove regole

Si riunisce questo pomeriggio il Consiglio dei Ministri che, sentito il parere del Cts, dovrà promulgare nuove regole per la gestione dei casi da Covid-19 a scuola: sul tavolo l’ipotesi di eliminare la dad per gli studenti vaccinati o guariti e quella di ridurre le quarantene – a partire dalle scuole elementari – passando dagli attuali dieci a 5 giorni.

Mentre resta da sciogliere il nodo sul numero di casi positivi che impone la dad ad un’intera classe, si parla di passare da due a tre, sono già nero su bianco sulla bozza del decreto che sarà licenziato entro stasera le nuove regole per un più agevole rientro a scuola: i positivi dovranno presentare un certificato attestante la guarigione dal Covid-19, firmato dal pediatra o dal medico di base, i contatti stretti non vaccinati dovranno sottoporsi a un tampone (che diventa gratuito anche per i bambini più piccoli) , mentre per guariti e vaccinati, con booster o comunque da meno di 120 giorni, sarà la scuola a dover controllare la validità del Green Pass.

Alcune di queste nuove regole, in particolare quelle che prevedono una distinzione tra bambini vaccinati e non, non piacciono alla Lega di Matteo Salvini mentre non si placano le polemiche attorno alla re-introduzione della seconda prova scritta alla Maturità: per Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione Nazionale Presidi, è “un ritorno fittizio alla normalità”. E aggiunge, auspicando che il Ministro Patrizio Bianchi possa rivedere la sua decisione: “La prova sarà diversa da scuola a scuola. Non è conforme alla legge”.