Uomini e Donne anticipazioni, la puntata del 28 Marzo

Uomini e Donne anticipazioni. E’ lunedì, il che significa- per tutti gli appassionati almeno- che ritorna dopo la pausa del weekend il tradizionale appuntamento pomeridiano con Uomini e Donne, in onda come sempre su Canale5 alle 14:45. Ecco tutte le anticipazioni su ciò che accadrà nella puntata di oggi, lunedì 28 Marzo.

TRONO OVER. Per quanto riguarda il trono over di Uomini e Donne, le anticipazioni rivelano che proseguiranno gli scontri tra Tina Cipollari e Pinuccia. L’opinionista infatti continuerà a ribadire di trovare molto scortesi e arroganti i modi di fare adottati dalla Dama nei confronti dei suoi corteggiatori. Invece, sembra che sa giunta definitivamente al termine la storia tra Alessandro e Ida.

Seppur al momento non siano ancora ben chiari i motivi, le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che vi sarà un forte litigio anche tra Armando e Franco.

TRONO CLASSICO. Per quanto riguarda il trono classico invece, prosegue il racconto delle vicende sentimentali di Matteo Ranieri. Nella puntata di oggi, infatti, verrà mostrata una clip dell’esterna tra il tronista e Valeria Cardone, corteggiatrice arrivata da poco al programma. Eppure, sembra che durante la loro esterna, il tronista le abbia detto “Mi fai venire voglia di un futuro”. Che la scelta di Matteo Ranieri sia sempre più vicina.