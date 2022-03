Un posto al Sole anticipazioni: cosa accadrà nella puntata di oggi?

Nuovo appuntamento previsto per oggi pomeriggio con la celebre soap opera napoletana, Un posto al Sole. Ecco tutte le anticipazioni su ciò che accadrà nella puntata del 28 Marzo, in onda come sempre su Rai3.

Come gli spettatori hanno avuto modo di vedere in precedenza, le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che vi saranno forti tensioni tra Raffaele e la moglie Ornella; tant’è che lo stato d’agitazione si rifletterà anche nel lavoro di quest’ultima, motivo per cui scoppierà uno scontro tra la donna e il Dottor Crovi. Patrizio si rende conto di essere la causa scatenante dei litigi di Raffaele e Ornella, motivo per cui si mostrerà sempre più titubante a partire per la Spagna.

Per far riappacificare i suoi genitori, Patrizio decide di chiedere aiuto a Viola per organizzare una cena romantica per la coppia.

Un’altra vicenda particolarmente importante sarà la storyline dedicata a Chiara Petrone. Le anticipazioni di Un posto al Sole rivelano infatti che la ragazza riprenderà a fare uso di droghe dopo la riuscita di un malvagio piano attuato da Lara Martinelli, che ha spinto Chiara a fare nuovamente uso di sostanze stupefacenti

Nonostante tutto, Chiara avrà al suo fianco Nunzio Cammarota, il quale si accorge dello strano comportamento e, ben presto, scoprirà la verità. Quando Nunzio realizzerà che tutti suoi sospetti erano fondati, inizierà ad accusare tutti coloro che ritiene responsabili per ciò che sta accadendo a Chiara, compreso Roberto Ferri. In seguito, sarà Giulia Poggi che cercherà di placare Nunzio e convincerlo a trovare soluzioni alternative che non comprendano la rissa a tutti i costi.