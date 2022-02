Uomini e Donne: le anticipazioni della puntata del 14 Febbraio

Nella giornata di San Valentino non poteva mancare un nuovo appuntamento con Uomini e Donne, il celebre dating-show di Maria De Filippi, in onda su Canale 5 alle 14:45. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni della puntata di Lunedì 14 Febbraio.

TRONO OVER: Grandi sorprese e colpi di scena sono in serbo per i protagonisti del trono over. La relazione tra Ida e Alessandro sembra procedere a gonfie vele, e i due si confronteranno sull’andamento della loro relazione.

Invece, stando a quanto riportano le anticipazioni, sembra infatti che in studio scoppierà una furiosa lite tra Biagio e Armando.

Infatti, nella puntata di oggi, Biagio farà a Maria De Filippi una particolare richiesta: mettere una canzone di un cantautore napoletano emergente per ballare con una dama con cui si sta frequentando. Al che, Armando sbotta immediatamente, affermando che si tratta soltanto di pubblicità; visto che anche lui era stato contattato per sponsorizzare tale canzone, decidendo però di rifiutare.

Con molta probabilità, però, gran parte della discussione registrata in studio per la puntata di Uomini e Donne di oggi, sarà censurato.

TRONO CLASSICO. Per quanto riguarda il trono classico di Uomini e Donne, grande protagonista della puntata sarà il tronista Matteo Ranieri, il quale abbandonerà lo studio per rincorrere Federica, dopo che quest’ultima lascerà la trasmissione. D’altro canto, molto spazio lo avrà anche Luca Salatino, il quale ha fatto un’esterna con una nuova corteggiatrice, con cui sembra che sia scattato subito un particolare feeling.