Uomini e Donne oggi: un ex tronista difende Franco Fioravanti. Di chi si tratta?

Franco Fioravanti è uno dei cavalieri del trono over di Uomini e Donne ed è un professore attualmente in pensione.

Uomini e Donne oggi: Franco Fioravanti e Gemma concludono la loro conoscenza

Nel programma condotto da Maria de Filippi Fioravanti ha portato avanti, fino ad oggi, la conoscenza con la dama Gemma Galgani, la quale è scoppiata in lacrime a causa dell’interruzione improvvisa della loro conoscenza. Franco, durante la sua permanenza ad Uomini e Donne, non è stato visto di buon occhio, soprattutto dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. L’ex docente ha, infatti, più volte sbandierato la sua cultura in modo davvero saccente. Ha, altresì, invitato tutti a prendere i flirt, all’interno dello studio, in modo più leggero e divertente.

L’ex tronista Gianluca De Matteis difende Franco

Tra tante persone che disprezzano Fioravanti per il suo atteggiamento, oggi ne è emersa una che, invece, fa il tifo per lui e lo sostiene apertamente. Si tratta dell’ex tronista Gianluca De Matteis, il quale ha riservato al professore, attraverso il suo profilo Instagram, le seguenti parole:

“Mi sono rivisto alcuni video a tempo perso…Ragazzi, lui è il mio nuovo idolo! Dice le cose come stanno e non va avanti con frasi clichè come tanti altri”.

L’ex tronista ha, dunque, espresso tutta la sua ammirazione per il comportamento di Franco, mettendo in risalto la sua sincerità e la sua determinazione nel portare avanti il proprio pensiero. Lo stesso De Matteis, ad Uomini e donne, non ha vissuto momenti facili: ha, infatti, deciso di abbandonare il programma e di non conoscere nessuna donna.