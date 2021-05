Uomini e Donne si concluderà su Canale 5 venerdì 28 Maggio, ma per gli amanti delle commedie romantiche turche sono in arrivo due titoli imperdibili

Da un pò di tempo a questa parte, Canale 5 sembra aver trovato nelle commedie romantiche turche la sua Terra Promessa, a cui attingere per mantenere acceso il proprio daytime estivo una volta mandato meritatamente in ferie “Uomini e Donne”.

Potrebbe interessarti:

Il dating show condotto da Maria De Filippi, celebrerà la sua ultima puntata della stagione televisiva 2021-21 venerdì 28 Maggio: dal lunedì successivo nello slot delle 14.45 andrà in onda Mr. Wrong–Lezioni d’Amore, soap che riunisce Can Yaman e Ozge Gurel (già protagonisti due estati orsono di Bitter Sweet – ingredienti d’Amore). Al centro delle vicende di Mr. Wrong- Lezioni d’Amore, che occasionalmente potranno trovare spazio anche in prima serata, la perenne ricerca dell’uomo giusto da parte della giovane Ezgi Inal (Gurel) che dopo una serie di relazioni sfortunate si imbatte, innamorandosene perdutamente, in Ozgur Atasoy (Yaman), affascinante quanto allergico alle relazioni stabili.

Love is in the air

A seguire, alle 15.30 e sempre da lunedì 31 Maggio, andrà in onda “Love is in The Air”: protagonisti Hande Herçel e Kerem Bursin, nei panni della fioraia Eda Yildiz e dell’ambizioso architetto Serkan Bolat. E’ quest’ultimo a dare il via alle vicende che promettono di tenere il pubblico incollato alla tv per tutta l’estate; egli, infatti, chiederà alla fioraia di fingere di avere una relazione con lui per fare ingelosire la sua ex fidanzata Selin (Bige Onal). Ma quanto ci metterebbe la passione a divampare se il gioco dovesse sfuggire al controllo di entrambi?

Come “Uomini e Donne”, anche Daydreamer – Le Ali del Sogno, con Can Yaman e Demet Ozdemir si concluderà venerdì 28 Maggio. Rimangono in onda per tutta l’estate, invece, Beautiful e Una Vita, dal lunedì al sabato rispettivamente alle 13.40 e alle 14.10.