US Open, il tabellone degli ottavi: Djokovic e Berrettini vicini allo scontro

Due italiani agli ottavi di finale degli US Open: Berrettini affronterà la sorpresa Otte mentre per Sinner sfida di lusso contro Aleksander Zverev. Quante sorprese nel tabellone

Si è chiusa la prima settimana di partite dell’ultimo Slam stagionale di tennis: allo US Open sono rimasti due italiani nel tabellone che rientrano tra i migliori 16 del torneo. Ma non c’è un attimo di riposo: già da oggi si riparte con la caccia ad un posto nei quarti di finale. L’Italia viene rappresentata per la prima volta nella storia da due tennisti nella fase decisiva sul cemento americano con Matteo Berrettini e Jannik Sinner.

I due azzurri sono inseriti nella parte alta del tabellone, quindi scenderanno in campo lunedì: entrambi sono reduci da un 3° turno dove il batticuore è stato forte, visto che entrambi hanno avuto ragione solo al 5° set contro Ivaskha e Monfils. Adesso però si fa sul “serio” ed è il momento della verità.

Berrettini scenderà in campo contro Oscar Otte, una delle sorprese di questo torneo: il tedesco è proveniente dalle qualificazioni ed ha già eliminato due italiani nel corso del suo percorso agli US Open (Sonego al 1° turno, Seppi al 3°). Partita da non sottovalutare dunque per il tennista numero 1 d’Italia che ha un occasione enorme per centrare i quarti di finale ma soprattutto ottenere il suo best ranking ATP, in quanto con un successo scavalcherebbe Dominic Thiem al 7° posto. Chi uscirà da trionfatore in questa sfida se la vedrà con il vincente tra Djokovic e l’americano Brooksby, altra sorpresa nel tabellone: la sensazione è che la rivincita della finale di Wimbledon si avvicini a grandi passi.

Per quanto riguarda Sinner, il compito è sicuramente molto più arduo: di fronte ci sarà il tedesco Zverev, in grande forma dopo la vittoria a Cincinnati nell’ultimo Masters 1000 disputato. Il numero 4 del Ranking nel 3° turno contro l’americano Sock ha approfittato dell’infortunio del suo avversario, costretto a ritirarsi durante il 4° set sul 2-1 per il tedesco. Sfida complicata da affrontare ma Jannik si vuole giocare le sue chance per centrare uno storico quarto di finale.

Le altre partite presenti nel tabellone sono ricche di sorprese nella parte bassa (tutti in campo già oggi). Eccezion fatta per Medvedev contro il britannico Evans, lo spagnolo Alcaraz vuole continuare a stupire: dopo aver battuto Tsitsipas al 5°, il 18enne se la vedrà contro il polacco Gojowczyk, entrambi alla prima volta nella seconda settimana degli US Open. Altra sfida interessante sarà tra Tiafoe (giustiziere di Rublev) e Auger Aliassime mentre l’altro match vedrà Schwartzman confrontarsi con l’olandese Van de Zandschulp. Infine, ultima partita in programma sarà quella tra Harris e Opelka, altre due grandi sorprese in questo torneo.

Il tabellone degli ottavi di finale degli US Open:

Djokovic (1)-Brooksby

Otte-Berrettini (6)

Zverev (4)-Sinner (13)

Opelka (22)-Harris

Tiafoe-Auger Aliassime (12)

Gojowczyk-Alcaraz

Van de Zandschulp-Schwartzman (11)

Evans (24)-Medvedev (2)

Ottavi di finale femminile:

Rogers-Raducanu

Bencic (11)-Swiatek (7)

Pliskova Ka. (4)-Pavlyuchenkova (14)

Sakkari (17)-Andreescu (6)

Svitolina (5)-Halep (12)

Kerber (16)-Fernandez

Krejcikova (8)-Muguruza (9)

Mertens (13)-Sabalenka (2)