La Lega e 5 proposte per scavalcare il green pass

- Consigliato per te -

Prima il no al Green pass, dopo averlo votato, poi il rimprovero di Draghi e infine le 5 idee per avallare il problema. Una settimana di fuoco per la Lega di Salvini

“Forse abbiamo sbagliato“. Li immaginiamo così gli esponenti della Lega con a capo il proprio leader Salvini che guardandosi negli occhi si ricordano di aver votato la legge sul green pass e di aver fatto marcia indietro quando oramai era già in vigore.

La Lega, si sa, ci regala sempre degli episodi meravigliosi da aggiungere al libro della storia politica nazionale. Ma una cosa che non abbiamo mai sentito pronunciare è proprio la frase “forse abbiamo sbagliato”. Ed ecco che ora, quasi a voler arrampicarsi sugli specchi propone 5 idee per avallare il problema, ovvero per far in modo che il green pass non sia necessario.

- Consigliato per te -

In poche parole la Lega sta dicendo: sono contrario al green pass ma lo voto in maggioranza perché sono responsabile nei confronti del mio paese e non voglio che si fermi a causa mia ma alla stesso tempo lo nego sui social perché anche se sono la maggioranza sono anche l’opposizione e strizzo ancora l’occhio e tendo la mano alla Meloni. Ma al contempo ancora, richiamati dal presidente Draghi, tirano fuori delle idee per far in modo che il green pass non servi più. Semplicemente geniali.

Le 5 idee della Lega

Promozione della campagna vaccinale. Sicuramente un’ottima idea e condivisibile, ma questo è l’obiettivo del governo, dell’Italia e mondo intero. Se saremo tutti vaccinati il contagio sarà minimo da poter abolire il green pass. Peccato che c’è una stretta correlazione tra i no green pass e no vax e non è la locuzione no!

Utilizzo del green pass per favorire aperture in sicurezza a partire dai grandi eventi (per esempio, concerti o eventi sportivi), ma ci tiene a precisare la Lega “senza complicare la vita agli italiani». E su questi punto lasciamo ai nostri lettori il libero giudizio.

Tamponi gratuiti ad alcune categorie come ad esempio i ragazzi under 12 a cui ancora non è possibile effettuare il vaccino, categorie a rischio che non possono somministrarsi i vaccini.

Possibilità di utilizzare tamponi molecolari per ottenere il green pass ma questo è gia valido.

Ed infine l’estensione dell’utilizzo degli anticorpi monoclonali prescrivibili anche dal medico di medicina generale.

Insomma noi non siamo nessuno per giudicare, ma queste 5 idee non sembrano aver tracciato la linea di demarcazione tra La Lega che tiene a cuore la salute degli italiani e il governo cattivo che vuole complicare la vita ai suoi cittadini. Sembrano idee prese un po’ in giro, alcune già in vigore altre che contemplano l’utilizzo del green pass per far in modo di non doverlo utilizzare.

Vien proprio da dire, provaci ancora Lega!