Usa: finalmente la fusione nucleare, “verso energia pulita e infinita”

Il futuro finalmente sembra quasi roseo con l’ultima scoperta da parte degli Usa: gli Stati Uniti hanno infatti annunciato che c’è la possibilità di usare la fusione nucleare per produrre energia elettrica “pulita e infinita”.

Una svolta, secondo quanto riporta Ansa, sulla fusione nucleare grazie alla quale la produzione, per la prima volta nella storia, una reazione genera più energia di quella necessaria per innescarla. Ciò è possibile grazie alla tecnica laser, e non con quella a confinamento magnetico su cui invece ha preferito investire l’Unione Europea.

Quindi quella degli Stati Uniti è la prima nazione ad aver raggiunto questo traguardo: domani in una conferenza stampa dalla segretaria del dipartimento americano dell’Energia, Jennifer Granholm, verrà illustrato come funziona il processo appena scoperto.

Molti scienziati reputano la nuova scoperta come il “Santo Graal” dell’energia senza emissioni di carbonio che gli scienziati hanno inseguito e sognato sin dagli anni ’50. Oltre ad essere una svolta sulla produzione dell’energia in generale, la scoperta della fusione nucleare può decisamente smuovere la geopolitica dell’utilizzo e della distribuzione dei combustibili fossili e del gas esportato dai Paesi del mondo, soprattuto quali Russia e Paesi del Golfo.

“Questa svolta dimostra che la necessità di continuare ad investire nella fusione nucleare è forte”, ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. “Abbiamo bisogno di vari approcci per garantire questa energia pulita in futuro, ma questo dimostra che vale la pena intensificare il lavoro e la ricerca”, ha aggiunto.