Usa: i lupi grigi ritornano specie protetta

Gli Usa hano decretatato che i lupi grigi rientrano nella categoria di specie protetta abolendo così la decisione di Donald Trump approvata nel 2020. I lupi grigi ormai sono diventati animali molto rari, già nel 1970 se ne lamentava l’estinzione.

Nell’ottobre 2020, l’allora presidente degli Stati Uniti D’America infatti aveva deciso di revocare ai lupi grigi lo status istituito negli anni ’70 dopo che si erano quasi estinti. Dall’entrata in vigore del provvedimento c’è stata un’impennata nel numero di lupi uccisi in alcuni stati, i dati più atroci si sono registrati nel Wisconsin dove si conta che i cacciatori neabbiano ammazzato 200 in meno di tre giorni.

Gli alti numeri di lupi grigi massacrati hanno costretto le autorità a porre fine alla stagione della caccia prima del previsto procedendo così a dare vita ad una nuova regolamentazione che finalmente pone fine al massacro insensato della specie. Si è così giunti alla conclusione che d’ora in avanti cacciare i lupi grigi sarà illegale in 44 Stati degli Usa, per chi infrangerà le regole è prevista una multa abbastanza salata, nei casi più gravi poi la punizione può comprendere anche il carcere. Prima dell’arrivo dei coloni europei nel XVI secolo si calcola che nei futuri Usa vivessero quasi 250.000 lupi grigi.