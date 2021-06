Netflix aggiorna il suo catalogo e pubblica i nuovi titoli. In programmazione anche Sailor Moon Eternal, disponibile dal 3 giugno. Ecco tutti i film e le serie tv da vedere a giugno

Con l’arrivo di giugno Netflix aggiorna il suo catalogo e lo arricchisce con nuovi titoli tutti da gustare. La piattaforma di visione on demand ha ufficializzato il calendario con le uscite più attese. Tuttavia è sempre bene precisare che la programmazione è in continuo aggiornamento.

Non sono quindi da escludere cambi di programmazione o inserimenti dell’ultimo minuto. Quel che è certo è che giugno sarà un mese ricco di nuove produzioni e di titoli molto attesi. Tra tutti citiamo per i più piccoli, ma anche i soprattutto per gli adulti nostalgici, un film di animazione.

Si tratta di Pretty Guardian Sailor Moon Eternal, in arrivo giovedì 3 giugno. Da non perdere anche la seconda stagione della serie targata Netflix Summertime, sempre in uscita lo stesso giorno. Per chi ha amato Lupin, niente paura, arriva il secondo ed ultimo capitolo (11 giugno).

Tra le uscite cinematografiche Netflix segnala Carnaval con Giovanna Cordeiro. La pellicola la regia di Leandro Neri e racconta la storia di Nina che dopo essere stata tradita dal fidanzato decide di partire con le amiche per un viaggio imprevedibile e ricco di sorprese.

Le uscite di giugno su Netflix

Mercoledì 2 giugno

Carnaval

Giovedì 3 giugno

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal

Venerdì 4 giugno

Xtremo

Mercoledì 9 giugno

Awake

Venerdì 11 giugno

Skater Girl

Il drago dei desideri

Domenica 13 giugno

Sembrava perfetto…e invece

The Lego Movie 2

The Mule

Le serie tv in uscita su Netflix sono le seguenti:

Martedì 1 giugno

Startup

Giovedì 3 giugno

Summertime – Stagione 2

Dancing Queens

Venerdì 4 giugno

Sweet Tooth

Martedì 8 giugno

Lupin 2

Venerdì 11 giugno

Le imperatrici della notte

Giovedì 17 giugno

Katla

Venerdì 18 giugno

Elite 4

So not worth it

Giovedì 24 giugno

Il regista nudo 2