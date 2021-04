Disponibile dal 3 giugno su Netflix, il film Sailor Moon Eternal

Un tuffo direttamente nei ’90 con il nuovo film di Sailor Moon! Netflix ha infatti rilasciato a sorpresa il trailer di Sailor Moon Eternal, il nuovo film con protagoniste le guerriere Sailor, che debutterà sulla piattaforma il prossimo 3 giugno. Il film sarà composto da una parte 1 e una parte 2, ognuna della durata di 80 minuti.

Sviluppato da Toei Animation e Studio Deen e diretto Chiaki Kon, con la supervisione della autrici originale Naoko Takeuchi, il film sarà il prosieguo della terza e ultima stagione della serie animata Sailor Moon Crystal: dopo una misteriosa eclissi solare, Sailor Moon e Chibiusa incontrano Helios, un Pegaso alla ricerca di due fanciulle per rompere il sigillo del cristallo d’oro. Nel frattempo il gruppo di Dead Moon Circus vuole conquistare la Terra, la Luna e anche l’universo ottenendo il leggendario cristallo d’argento.

Nel cast, Yoshitsugu Matsuoka (Pegasus / Helios), Nanao (la regina Nehellenia), Yuko Hara (JunJun). E ancora, Reina Ueda (CereCere), Sumire Morohoshi (PallaPalla), Rie Takahashi (VesVes), Shouta Aoi (Fish Eye), Satoshi Hino (Tiger’s Eye) e Toshiyuki Toyonaga (Hawk’s Eye).

In arrivo su Netlix tantissime novità: lo zombie movie Army of the Dead dal 21 maggio, il cartoon I Mitchell contro le macchine dal 30 aprile, L’ultimo mercenario con Jean-Claude Van Damme dal 30 luglio, Sweet Girl con Jason Momoa dal 20 agosto e The Ice Road con Liam Neeson (dal 25 giugno).