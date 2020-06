Dall’isola di Ponza, scenario de La Paranza di Daniele Silvestri, alla Roma nostalgica dei Matia Bazar: 8 canzoni per decidere dove andare in vacanza quest’estate

Secondo una ricerca condotta da Quorum/YouTrend per Wonderful Italy, portale specializzato nell’offrire case-vacanza in Liguria Piemonte, Sicilia, Puglia e Campania, quest’estate nove italiani su dieci rimarranno in Italia per le ferie. Siete ancora indecisi su dove andare in vacanza?

Zon.it vi offre qualche idea, attraverso 8 canzoni “ambientate” in altrettanti luoghi irrinunciabili della nostra Italia. Buon Viaggio!

1 La Paranza-Daniele Silvestri “La Paranza è una danza che è di origine sull’Isola di Ponza“, canta Daniele Silvestri in questa canzone con cui si piazzò al quarto posto al Festival di Sanremo 2007. Lo stile allegro, con influssi latino-americani, fa da corollario a un testo che, apparentemente spensierato, nasconde riferimenti all’attualità e alla cronaca del periodo (l’arresto di Bernardo Provenzano, il processo per il delitto di Cogne). Indietro Successivo

