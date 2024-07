Vacanze all’estero? Ecco alcune delle destinazioni più esotiche

di Redazione ZON

Le vacanze all’estero sono un’opportunità che migliaia di italiani colgono ogni anno. Si tratta infatti di un’occasione unica per scoprire le perle nascoste dai paesi esteri, sia in termini di cultura, sia per quel che riguarda i paesaggi e le località.

Dai safari in Africa ai meravigliosi bagni presso i paradisi tropicali, il mondo offre un’occasione capace di soddisfare le esigenze di chiunque. L’obiettivo di questa estate è vivere una vacanza all’estero indimenticabile?

Ecco alcune delle destinazioni più esotiche e belle per le tue vacanze.

Waikiki Beach (Honolulu)

Waikiki Beach, situata ad Honolulu, è una delle spiagge più iconiche del mondo. Merito delle sue acque cristalline e sabbie dorate, che ogni anno attirano milioni di visitatori, tanto da renderlo uno dei paradisi terrestri più affascinanti.

Waikiki Beach, non per caso, è stata citata dalla redazione del blog del portale di slots machine di Betway in questa classifica di spiagge famose. D’altronde si parla di una località ideale non solo per chi ama prendere il sole o nuotare, ma anche per chi è appassionato di attività acquatiche come la canoa, il surf e ovviamente lo snorkeling.

Inoltre, Waikiki Beach si trova circondata da diversi hotel di lusso, negozi di articoli raffinati e molto altro ancora. Senza poi sottovalutare il fascino della vista del vulcano Diamond Head al tramonto.

Isole Galapagos (Ecuador)

Chi vorrebbe vivere un’estate memorabile, dovrebbe assolutamente prendere in considerazione una meta come le Isole Galapagos, situate in Ecuador e in mezzo all’Oceano Pacifico. La loro scoperta risale a 500 anni fa circa, per via della loro posizione isolata, il che ha favorito la proliferazione di un ecosistema ricco di specie animali e vegetali.

Purtroppo il turismo ha inciso in modo negativo sulla sopravvivenza di alcune di queste specie, ma le Galapagos restano ancora oggi un vero e proprio dipinto di Madre Natura. Basti ad esempio pensare alle immersioni per vedere dal vivo i famosi squali martello. Si tratta, in sintesi, di un autentico paradiso per gli amanti dello snorkeling e della natura.

Isole Cook (Nuova Zelanda)

L’Oceano Pacifico è ancora una volta protagonista, grazie alle Isole Cook. Si tratta di un arcipelago che conta su 15 isolotti connotati da una natura di fatto incontaminata. Non a caso, presso le Isole Cook si trovano alcune delle riserve naturali più belle e affascinanti al mondo, oltre ovviamente alle spiagge tropicali, come Muri Beach e la Muri Lagoon a Ratatonga.

Anche in questo caso, una delle attività più divertenti ed evocative da provare è lo snorkeling, considerando che i fondali che costeggiano le Isole Cook non hanno eguali al mondo.

Serengeti National Park (Tanzania)

Abbiamo citato l’Africa nell’introduzione, ed è dunque giusto concludere con una delle mete più belle di questo continente. Si fa riferimento nello specifico al Serengeti National Park in Tanzania, caratterizzato da una serie di paesaggi e da una fauna selvatica unici al mondo.

Chi desidera ammirare gli animali del parco (come i leoni) deve prenotare un safari, ovviamente sotto la supervisione di una guida esperta. Il Serengeti National Park è anche uno dei pochi posti nel mondo in cui si può assistere alla migrazione degli gnu, ovvero uno degli spettacoli più suggestivi della natura.