Vanessa Incontrada potrebbe essere affiancata dall’attore Alessandro Siani alla conduzione della prossima edizione del Tg satirico

Da quando Ficarra e Picone hanno annunciato la volontà di lasciare la conduzione di “Striscia la Notizia” per dedicarsi ad altri progetti, tra cui la loro prima serie Netflix in arrivo il prossimo anno, Antonio Ricci – patron del tg satirico Mediaset – ha aperto il tavolo delle trattative alla ricerca di una nuova coppia di conduttori: a leggere il settimanale Oggi in pole per prendere il posto del duo comico siciliano dietro al bancone più iconico della tv, ci sarebbero Alessandro Siani e Vanessa Incontrada.

Ma non è tutto perchè sembra che l’amministratore delegato del Biscione punti molto sulla showgirl e attrice iberica (in queste settimane sul set del nuovo serial per Canale 5 Fosca Donati) tanto da stare “corteggiandola” fittamente per affidarle un grande progetto, probabilmente nella prima serata della rete ammiraglia.

Nei prossimi palinsesti autunnali di Canale 5, che saranno resi noti ufficialmente tra qualche settimana, potrebbe trovare poi spazio anche quello show in tre serate di Claudio Baglioni già previsto lo scorso Maggio e poi misteriosamente sparito dai radar. Giochi ancora apertissimi, invece, nel disegnare la nuova domenica pomeriggio orfana di Barbara d’Urso e Domenica Live: il nome più quotato al momento è quello di Lorella Cuccarini che starebbe vagliando un format ispirato a Campanile Sera e che potrebbe essere affiancata da Stefano De Martino. Al posto di Live – Non è la d’Urso in prima serata invece andrà in onda la nuova edizione di Scherzi a Parte condotta da Enrico Papi.