Una Vita, 11 giugno 2021: ecco cosa succederà nella puntata di oggi in onda su Canale 5

Una Vita, 11 giugno 2021: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10.

Potrebbe interessarti:

Tra Camino e Maite sembra esserci finalmente un equilibrio. Grazie alla corte di Ildefonso per Camino e al suo finto interesse per lui per tenere buona Felicia, le due possono continuare a vedersi in gran segreto, senza destare sospetti. Purtroppo però, Maite, nonostante sia consapevole dei sentimenti della sua amata, ha iniziato a essere gelosa del rapporto e dell’intesa che sembra essere nata tra lei e Ildefonso. Inoltre, è stato proprio quest’ultimo ad intercedere con Felicia affinché Camino continuasse a seguire le lezioni di arte, visto il suo grande talento. Nutre, quindi, dei sentimenti contrastanti per la questione e Camino lo sa bene.

Felicia poi ha consentito che facessero di nuovo lezione, solo a patto che ci sia anche lei. I momenti da sole sono quindi molto sfuggenti e durante un appassionato bacio sono state anche viste da Liberto. La paura che sia lui ha dire tutto a Felicia del loro amore è tanta, ma almeno per adesso non sarà così. A commettere un passo falso sarà la stessa Camino perché comunicherà a sua madre di non provare sentimenti per il suo spasimante, non è nata quella intesa necessaria per sposarsi con Ildefonso. La ragazza, infatti, consapevole della gelosia della sua Maite, manderà all’aria il loro geniale piano. Non rivelerà certo di essere già innamorata di un’altra persona e lo farà anche per non illudere il poverino. Felicia però prenderà molto male la confessione della figlia e si rifiuterà di mandare all’aria il corteggiamento: ormai i giochi sono fatti, dovranno annunciare il fidanzamento una volta per tutte.