Al posto di Giancarlo Magalli, che intanto testa un quiz sulla lingua italiana, ci saranno Anna Falchi, Salvo Sottile e Umberto Broccoli

Dopo ventuno edizioni consecutive, che si traducono in circa quattromila puntate e diecimila interviste, Giancarlo Magalli lascia per sua scelta, come ci tiene a chiarire in un’intervista a FqMagazine, “I Fatti Vostri”.

A partire dalla prossima stagione, alla conduzione del programma mattutino di Raidue creato da Michele Guardì ci sarà Anna Falchi, che probabilmente si farà fautrice di una virata del format più verso i giochi e l’intrattenimento, affiancata da Salvo Sottile (che all’interno de “I Fatti Vostri” curava già uno spazio dedicato ai consumatori) e Umberto Broccoli.

Magalli, che nel frattempo non resta con le mani in mano e testa sempre per la seconda rete del servizio pubblico un quiz dedicato alla lingua italiana, commenta così il nuovo tridente approntato dal direttore Ludovico Di Meo:

“Sottile mi aveva detto di voler fare altro, non “I Fatti Vostri”, evidentemente altro non ha trovato. Ma va bene, un giornalista ci vuole”. E su Broccoli: “E’ uno che è soprattutto entusiasta di se stesso, starebbe in televisione dalla mattina alla sera. Tendeva ad avere molto spazio e alla fine faceva mezzo programma (…) I suoi contenuti non sono brutti, sia chiaro. Hanno un valore. ma in un programma che parla di attualità, dedicare un quarto del tempo a cose di 70-80 anni fa mi sembrava esagerato”.