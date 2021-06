Maurizio Costanzo sul suo nuovo ruolo alla Roma: “Mi occuperò del rapporto con i giornali e i tifosi, incontrerò Mourinho a luglio”

Un Maurizio arriva alla Lazio, un altro alla Roma. I biancocelesti hanno ingaggiato Sarri come nuovo tecnico, i giallorossi, sorprendendo tutti, hanno scelto il noto conduttore e giornalista Maurizio Costanzo come nuovo responsabile delle strategie di comunicazione del club.

Alla Gazzetta dello Sport, Maurizio Costanzo ha parlato per la prima volta del suo nuovo ruolo in giallorosso: “I Friedkin, padre e figlio, sono molto simpatici e ho notato che stanno sempre attenti a quello che dicono. Ho spiegato di cosa mi sia occupato nella vita e che cosa faccia adesso e la cosa è andata in porto. Ho firmato mercoledì. Mi occuperò del rapporto con giornali, radio e tifosi.

Il mio obiettivo è soprattutto quello di saldare il rapporto tra i tifosi e il club. Ho in testa diverse iniziative: il primo desiderio che vorrei esaudire è quello di trovare il tifoso della Roma più anziano, mi piace l’idea di mettere le mani nella storia e nella tradizione che questa squadra ha. Poi mi piacerebbe fare qualcosa a Natale, pensavo a degli alberi giallorossi... Senza dimenticare lo slogan che voglio lanciare: ‘Mejo ‘a Roma’.

Ancora non ho avuto modo di sentire Mourinho, lo incontrerò a luglio, ci annuseremo e cominceremo a parlare. Sono sicuro che troveremo insieme la strada giusta da percorrere. Poi ognuno fa il suo mestiere. Lui è lo Special One e la Roma ingaggiandolo ha fatto davvero un gran colpo. Per i 20 anni del ‘Costanzo Show’ portai in trasmissione Capello, per i 40 spero proprio di avere Mourinho”, conclude Maurizio Costanzo.