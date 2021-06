Omar Pedrini, ex frontman dei Timoria, annuncia su Instagram di doversi sottoporre ad un intervento chirurgico per aneurisma aortico

“Doveva essere l’estate della ripartenza, invece io resterò per un pò ai box”, così su Instagram Omar Pedrini annuncia di dover cancellare tutti i suoi più imminenti concerti per potersi sottoporre ad un intervento chirurgico, resosi necessario a causa di un aneurisma aortico.

“Mi dispiace non riabbracciarvi con la mia musica proprio dopo un anno così difficile, in cui la musica ha già sofferto ingiustamente più di altri settori, ma farò di tutto per tornare presto”, ha scritto ancora l’ex leader dei Timoria che già nel 2014 aveva subito un intervento di chirurgia vascolare d’urgenza, dopo che era stato colto da un infarto a margine di un suo concerto a Roma.

E’ indubbio che Omar Pedrini troverà presto la forza per tornare in pista, soprattutto grazie all’amore del piccolo Leone Paolo, suo terzogenito nato dal matrimonio con l’avvocatessa Veronica Scalia appena quattro mesi fa. Classe 1967, la voce di Lavoro Inutile (Premio Volare Miglior Testo a Sanremo 2004), è già padre di Emma Daria – nata nel 2013 – e di Pablo, nato nel 1993. Al mondo del gossip italiano, Omar Pedrini è infine noto per aver avuto una lunga relazione (dal 2002 al 2009) con la showgirl Elenoire Casalegno.