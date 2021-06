Possibilità concreta ed affascinante di vedere il volto noto della tv come consulente per le comunicazioni della Roma

La Lupa quest’anno vuole sorprendere, ormai è chiaro. Lo era un mese fa, con l’annuncio inaspettato di Josè Mourinho come prossimo allenatore giallorosso, e lo potrebbe essere ancora nei prossimi giorni. Perché pare che i Friedkin, secondo “Il Messaggero” starebbero pensando ad un altro colpo ad effetto, questa volta nel settore della comunicazione societaria: la Roma starebbe pensando di ingaggiare Maurizio Costanzo come consulente delle comunicazioni.

Il famoso giornalista e presentatore televisivo, classe 1938, sarebbe il volto scelto dagli americani per dar voce ai comunicati della Lupa. Risaputo da tempo del suo amore sconfinato per i colori giallorossi, il piano della Roma sarebbe quello di emulare il tentativo fatto con Francesco Totti. Con una persona della sua esperienza, e del conosciutissimo in Italia, si assicurerebbero certo una maggiore credibilità sui loro nuovi fans. Bisogna dire che i Friedkin pare che vogliano fare le cose davvero in grande.

Sarebbe una novità assoluta quella dell’ingresso di Maurizio Costanzo nel mondo del calcio. Attualmente il conduttore è ancora impegnato con il suo programma “Maurizio Costanzo Show” ed è speaker radiofonico su R101 con “Facciamo Finta Che” insieme a Carlotta Quadri. Possibile trasformazione di carriera improvvisa? Staremo a vedere.